L’institut Lacetània de Manresa ha iniciat enguany un nou projecte adreçat a l’alumnat de primer d’ESO, que els ha permès apropar-se a l’Índia i conèixer la cultura i la societat del país i posar en pràctica diferents aprenentatges. El punt de partida ha estat la col·laboració que manté el centre amb la Fundació Vicent Ferrer, de manera que el projecte també ha servit per aprofundir en el coneixement de les ONG i el seu funcionament. El projecte es durà a terme durant tot aquest curs. En aquest primer trimestre l’alumnat va fer un treball cooperatiu en grups per descobrir les característiques pròpies del país, els aspectes culturals i també l’organització social. En els aspectes culturals, l’alumnat va decidir què volia treballar i com ho presentava davant la resta de la classe. Així, alguns grups ho van fer a través d’experiències com una petita classe de ioga, l’elaboració del pa «chapati» típic de l’Índia i la lectura d’una llegenda tradicional.