L’Ajuntament de Manresa ha incorporat a la seva plantilla vuit joves extutelats i en risc d’ex clusió social en el marc del Programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Durant un any, accediran a un contracte de treball a l’administració pública i rebran una formació en competències digitals bàsiques, que els permetrà encarar millor el futur i poder accedir al mercat laboral amb més garanties. Des de fa uns dies, els joves ja treballen en diferents escoles de Manresa realitzant tasques de suport com a auxiliars d’equipaments, amb una valoració inicial molt positiva. Tot just iniciada la seva etapa com a treballadors, els joves han estat rebuts per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i per la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas, en un acte que ha servit per donar-los la benvinguda a l’Ajuntament.