L’Ajuntament de Manresa va lliurar els diplomes als dotze joves d’entre 16 i 22 anys que van participar en la segona edició d’enguany del Tastet d’Oficis +16, un projecte impulsat des de ProTreball –el servei d’ocupació de l’Ajuntament de Manresa– que des del 2019 ofereix formació a joves d’entre 16 i 22 anys en situació irregular per tal de promoure que puguin trobar una feina. El programa inclou diferents tastets d’oficis, amb la voluntat que adquireixin experiència i desenvolupin capacitats. Els joves també fan formació en economia domèstica i en llengua catalana, i se’ls ofereix orientació laboral. En aquesta segona edició del 2022, al llarg de 100 hores, els participants han fet bona part de la formació a través del projecte Llums a l’Ombra, impulsat per les cooperatives Cultura del Bé Comú i La Codornella, que ha permès que puguin adquirir conceptes bàsics d’electricitat, electrònica, bricolatge, impressió 3D i reparació d’aparells a través d’un taller per crear llums de Nadal.