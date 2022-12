Després de dos anys de no poder celebrar la Festa de la Torronada a causa de la pandèmia, un centenar de veïns i veïnes de Calonge de Segarra es van aplegar al local social del municipi per celebrar la Festa de la Torronada. A banda del pa amb tomàquet, la coca i els torrons; els més menuts van fer cagar el tió, carregat de llaminadures. També van lliurar els premis del 15è concurs de dibuix de la postal nadalenca i de la 14a edició del concurs de dites i poemes de Nadal. Com és habitual, es van sortejar dues cistelles amb productes artesans de la zona, i l’Ajuntament va fer un petit obsequi per a tots els assistents.