Un any més, i ja en són seixanta, més d’una vintena d’excursionistes del Centre Excursionista del Bages va ascendir i instal·lar el tradicional pessebre al cim de la muntanya del Collbaix. El CECB cada any organitza un concurs obert de projectes per a la construcció del pessebre. Aquest any l’autor en David Rodoreda (a la dreta de la campana) ha instal·lat dins d’una campana una placa fotovoltaica perquè s’il·lumini quan hi hagi poca llum. La tradició va començar el 1962 quan un jove grup de muntanyencs, després de la missa del gall al Santuari de Joncadella, pujaven fins el cim de Collbaix per deixar-hi el Pessebre que és visitat per molts excursionistes i amants de la natura durant les festes.