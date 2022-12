Calaf va celebrar l’acte de constitució del Consell Municipal d’Infants del nou curs 2022-2023 format per infants de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a l’escola Alta Segarra. Les dues membres sortints d’aquest any, alumnes ja de l’institut Alexandre Riquer, van ser Judit Oliva i Núria Vilaseca. Per part de l’escola Alta Segarra, Àlex Barbero Pavón, Fèlix Pastor Valls i Sira Guix Casellas són els nous membres entrants que s’uneixen als membres restants: Estel Gamboa Ballester, Biel Alonso Martin, Jana Segarra Almonacid i Jordi Bacardit Grau.