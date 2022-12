La colla dels Tres Mil no podia faltar a la tradicional cita de pujar al cim del Collbaix per aquestes festes nadalenques. Una tradició ben arrelada entre els excursionistes de Manresa i comarca on tothom es retroba, se saluda i es felicita les festes contemplant el tradicional pessebre que el CECB (Centre Excursionista de la Comarca de Bages) instal·la cada any en el seu cim. Enguany, el CECB celebra el 60è aniversari d’aquesta tradició nadalenca.