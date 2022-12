Una seixantena de persones, entre les quals hi havia una vintena d’infants, van acompanyar la Colla Excursionista de Vilanova del Camí en la matinal nadalenca que van celebrar el cap de setmana passat. Com marca la tradició, a les portes de Nadal, petits i grans van pujar el pessebre fet per en Pere Bartolí fins al turó de la Guàrdia. El grup es va trobar a l’església de Sant Hilari on el mossèn va beneir el pessebre. Durant el camí es van anar tornant el pessebre. Un cop al turó, van col·locar el naixement i van cantar algunes nadales. De baixada, al peu del turó, els companys de la colla els esperaven amb pa torrat, xocolata i moscatell. Un cop esmorzats, la canalla va alimentar amb mandarines els tions i van anar a escoltar al bosc la història del que va ser l’inici de la tradició del cagatió. Poca estona després, els tions van cagar moltes xocolatines per a la quitxalla.