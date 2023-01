El jurat del concurs de decoració i il·luminació nadalenca de Vilanova del Camí ha fet públic el seu veredicte. Sorin Vasile va guanyar el premi al millor balcó per resumir l’esperit d’aquestes festes. La façana del carrer de Sant Josep número 50 va guanyar el premi a la millor façana inspirada en el conte «La reina de las nieves». L’aparador d’El Golafre d’Ester Garrudo va guanyar el premi al millor aparador per la nostàlgia del retorn a casa. Les tres composicions guanyadores rebran un premi de 300 euros. El concurs, que aquest any celebrava la quarta edició, va tenir vint-i-quatre inscripcions: disset finestres i balcons, quatre façanes i tres aparadors.