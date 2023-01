La Societat Coral Harmonia «El Coro» de Navarcles va organitzar un espectacle solidari per recaptar diners per La Marató de TV3. El Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcle es va omplir per veure l’espectacle «I ara què?», una combinació de diferents balls comercials amb gags d’humor de diferents parelles en el seu dia a dia. En total, l’entitat va recaptar 1.127 euros que es van destinar a La Marató de TV3 enguany dedicat a les malalties cardiovasculars.