Més de setanta ballarins i ballarines participaran en la representació solidària d’El llac dels cignes que acollirà la Sala gran del Teatre Kursaal el diumenge 26 de febrer del 2023 a les 6 de la tarda. Es tracta d’una iniciativa de Ballet Clàssic Manresa (BCM) amb la col·laboració de Manresana d’Equipaments Escènics i la Fundació Althaia. Els beneficis de la funció es destinaran íntegrament al projecte de millora de l’atenció a infants i joves d’aquesta última institució. El llac dels cignes és un dels ballets més emblemàtics i màgics del repertori clàssic, amb música del compositor rus Piotr Ilitx Txaikovski, que interpretarà l’alumnat de BCM. Raquel Pérez Pladellorens i Pablo Testa Grosbaum en signen la direcció artística i la proposta coreogràfica. Els ballarins són tots alumnes de l’escola, des dels d’iniciació de 4 a 6 anys fins als del grup de perfeccionament que es preparen per fer el salt a l’activitat professional. Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web del Kursaal o a les taquilles del teatre a un preu de 15 euros (12 euros per als menors de 30 anys i també per als majors de 65 anys).