Més de 200 nens i nenes del municipi han participat aquestes festes de Nadal de les activitats lúdiques a l’espai de l’antiga Biblioteca de Castellbell i el Vilar. Un taller per preparar els fanalets per rebre els Reis d’Orient va posar el punt final al Parc de Nadal de Castellbell i el Vilar. Durant els darrers dies més de 200 nens i nenes del municipi van participar d’un conjunt d’activitats a l’espai de l’antiga Biblioteca. Els nens i nenes van aprendre a fer un àlbum de Nadal, van fer espelmes amb material reciclat i van elaborar manualitats amb elements decoratius de fusta. En una de les sessions programades els infants també van conèixer els passos per preparar-se una brotxeta de fruita amb xocolata.