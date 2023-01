El grup de teatre del Casal de la Gent Gran d’Abrera va actuar per primera vegada a la residència Canigó d’Abrera per desitjar unes bones festes als residents i professionals. Algunes membres del grup ja hi havien actuat individualment, però aquesta va ser la primera vegada que hi van anar com a grup. També hi van assistir l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro; el regidor de la Gent Gran, Francisco Sánchez; la regidora de Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana, Guadalupe Marcos; i la regidora de Comunicació, Feminismes i LGTBIQ+, Montserrat Navarro.