El Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC) aconsegueix el seu objectiu de la campanya de micromecenatge per editar el llibre 10 anys, 10 contes gràcies a la col·laboració de 129 mecenes. La creació d’aquest conte il·lustrat té per objectiu ser un recurs pedagògic per a les escoles que volen explicar la diversitat, per a les famílies que volen comprendre millor el TEA, però també està pensat per ser una mica la història del CR TEA CC i conscienciar sobre la condició autista per tal de donar-li visibilitat. La voluntat és publicar el llibre dels deu anys per Sant Jordi.