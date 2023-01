El grup ciclista Veterans del Bages, fundat el 1993, es va reunir per cloure la temporada 2022. La colla, formada per ciclistes d’entre 60 i 88 anys que pertanyen a diferents entitats de la Catalunya central, va aprofitar l’avinentesa per desitjar-se unes bones pedalades per al 2023. La colla pedala cada dimarts i dijous per la comarca del Bages i fa una mitjana de 40 quilòmetres. A la imatge, d’esquerra a dreta, Antonio Nacenta, Pere Masafrets, Maria Carmona, Francesc Berengueras, Paco Carmona, Lluís Florensa, Joan de Mata Casas i Francesc Planes.