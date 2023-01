L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Sant Joan de Vilatorrada ha col·locat revistes a totes les sales d’espera del CAP de Sant Joan amb l’objectiu de facilitar als usuaris i usuàries del centre sanitari que s’oblidin del mòbil per una estona. Aquesta acció ha estat fruit de l’acord de col·laboració entre el CAP i la Biblioteca de Cal Gallifa, i permetrà donar una segona vida a revistes velles que la biblioteca ja no necessita. L’equip d’atenció primària ha disposat les publicacions a diferents sales d’espera del CAP: adults, llevadora i pediatria. Hi ha revistes infantils (Cucafera, El tatano, Babar...), per a mares i pares (Ser padres, Mi bebé y yo, etc.), i d’altres amb informació històrica i científica (Sàpiens, Muy interesante, National Geographic...).