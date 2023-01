Diumenge, al migdia, va tenir lloc a l’església de Sant Julià de Coaner, el tradicional concert de Nadal en aquest indret del mig Cardener, del municipi de Sant Mateu de Bages. Feia dos anys que no se celebrava a causa de la pandèmia. Va anar a càrrec del grup de música tradicional «Els Tranquils», format per Andreu Coll, Manel Gost i Ramon Manent. Tres veus a capel·la van fer les delícies del públic que va omplir les naus romàniques d’aquesta petita església de muntanya, que l’any vinent 2024 celebrarà el seu mil·lenari. El concert va destil·lar cançons nadalenques tradicionals, algunes de recuperades en recerques populars i també alguna d’actual, com la darrera Nadala de Joan Vilamala. En finalitzar el concert hi va haver restolines de Nadal amb torrons, talls de coca i porrons de moscatell.