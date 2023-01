L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA) va organitzar la ponència «Volcans i el gel de l’infern» a càrrec de Jordi Camins, observador glaciòleg. Camins va explicar com es formen els volcans i va fer un repàs a l’activitat volcànica que hi ha hagut en la història. Va comentar que l’any 1815, el Mont Tambra va provocar l’erupció més gran de la història recent, que va arribar a canviar el clima de la zona.