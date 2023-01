El Banc de Sang i Teixits de Manresa ja té guanyador de la llumeneta que va organitzar durant les festes de Nadal entre els donants que hi van anar. El guanyador va triar a l’atzar el número 603, que coincideix amb les últimes tres xifres del sorteig de la Loteria del Nen. És un donant habitual que abans anava a les campanyes mòbils que es muntaven al centre de Manresa però, des de fa uns quants anys, s’ha acostumat a anar a la seu fixa, a l’Hospital Sant Joan de Déu, perquè diu que li és més pràctic. S’ha endut a casa una panera de Nadal, gentilesa dels col·laboradors del Banc de Sang i Teixits: Abadal, Mengem Bages, Dolç i Sec, Sarrió SL i l’Associació de Donants de Sang del Bages. A Catalunya calen 1.000 donacions al dia per fer front a les necessitats dels pacients. Les festes i el fred són dos motius que provoquen que menys persones vagin a donar sang. Malgrat això, 500 persones s’han acostat a l’Hospital Sant Joan de Déu per donar sang i participar en la llumeneta.