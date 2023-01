Sant Fruitós de Bages acollirà el diumenge 22 de gener la 25a edició de la Marxa del Terme, una de les cites excursionistes més concorregudes de la Catalunya central. Les inscripcions ja es poden realitzar a través del web codetickets.com al preu de 10 euros fins al divendres o de forma presencial, de dimecres a divendres, al Nexe-Jove i al Gimnàs V2O. També es podrà comprar el mateix dia a un preu de 13 euros. El Grup Excursionista Posa’t en Marxa ha preparat un recorregut de 22 km i un altre d’11 km, amb pas per indrets com els Tres Salts del Llobregat, la casa de les Tines, tina del Solei de les Generes i els voltants d’Olzinelles. Cada participant haurà de portar el seu got i hi haurà els avituallaments habituals.