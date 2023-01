Vilanova del Camí va lliurar els premis als guanyadors del concurs de Trobations. L’acte va aplegar a la sala de plens municipal els infants que van resultar guanyadors del sorteig per haver participat en aquesta gimcana nadalenca i lliurar la butlleta el dia de Cap d’Any durant l’acte de benvinguda a l’Home dels nassos. També hi van concórrer els representants de les entitats que van ser premiades pel tió decorat i acollit per aquesta activitat. El tió de l’AFA Pompeu Fabra es va endur el primer premi, valorat en 300 euros. El segon, de 200 euros, va ser per a l’Esbart Dansaire Vilanova de Camí, i el tercer, de 150 euros, per a l’Associació Cultural Camp del Rei. Enguany hi havia també un quart premi, de 100 euros, que serà per a l’AFA Joan Maragall, i un cinquè, de 75 euros, per a l’AFA Marta Mata.