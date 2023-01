La regidoria de Cultura torna a convocar el Concurs de Narrativa Breu de Vilanova del Camí. És la tercera edició del certamen que arriba amb novetats importants, pel que fa al lliurament de les obres, que es podrà fer de manera digital, i també pel que fa als premis.

En aquesta edició, a banda d’un primer i un segon premi, valorats en 400 i 200 euros respectivament, també hi haurà un premi per a l’autor local per un import de 200 euros i un altre (pel mateix import) per a l’obra jove millor valorada. Aquest últim premi està pensat per a joves d’entre 14 i 25 anys. Les condicions de participació es poden consultar a la web municipal.