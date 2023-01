La residència hospital Pere Màrtir Colomés va recuperar per primera vegada després de la pandèmia, la petita cantada que habitualment oferia la coral Estel de Sant Jordi per aquestes dates tan significatives. L’actuació va consistir en una recopilació de diverses nadales que combinaven des de les més tradicionals, passant per algunes de més modernes i sentides, i acabant per versions d’altres de conegudes però amb un toc diferent. Els avis i àvies de la residència van obsequiar cadascun dels cantaires de la coral amb una postal de Nadal elaborada per ells mateixos.