El projecte «Horts de Sant Benet», situat a l’espai Món Sant Benet a Sant Fruitós de Bages, va fer dimarts passat, 17 de gener, entrega de 1.000 quilos d’excedent de carbassa de cacauet al Banc d’Aliments de Manresa, gestionat per la Fundació Convent de Santa Clara. Els «Horts de Sant Benet» es un projecte d’inserció sociolaboral gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera. El seu coordinador, Ferran Argilés, explica que el programa té per objectiu «la generació de llocs de treball en l’àmbit de l’agricultura ecològica i la jardineria, per a persones en situació vulnerable del territori, preferentment joves, per treballar la seva inserció social i laboral al mercat de treball ordinari». A part de l’entrega d’excedent al Bages, també s’han donat 2.400 kg de carbassa al Banc d’Aliments de Barcelona.