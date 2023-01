La Festa de Sant Antoni Abat va viure el seu dia gros, amb la passada dels carruatges i els cavalls pels carrers de Martorell que es va tancar amb els Tres Tombs prop de la plaça de l’Església i la benedicció de Mossèn Tirado. Els cavalls, les eugues i els ponis, així com la resta d’animals que van passar per la plaça, van rebre la benedicció en la primera jornada de Tres Tombs que se celebra arreu de Catalunya. La festa va reunir fins a trenta-cinc carros i carruatges i noranta cavalls, amb uns participants vinguts de lluny, alguns com a habituals i d’altres que enguany es van estrenar com a part de la comitiva. En el cas dels Amics de Sant Antoni Abat de Martorell, van mostrar divuit dels quaranta-un carros amb què compten. La presència de carros dels Capgrossos i Diables de Martorell, i de la Residència Sant Joan de Déu van ser novetats en els Tres Tombs 2023.