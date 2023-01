Una quarantena de persones d’arreu de Catalunya van gaudir del premi de Vilanova del Camí en el marc de la campanya «Compra i Guanya» de la Xarxa de Barris Antics amb Projectes. Des de Promoció Econòmica van preparar un programa d’activitats que els va descobrir l’entorn natural de Vilanova, i actes tan consolidats com la Pujada als Dipòsits i la Fira del Camí Ral. Els guanyadors del concurs Compra i Guanya van arribar ben d’hora al municipi per participar en la Pujada als Dipòsits i de l’esmorzar que van compartir amb atletes i caminaires de la colla. El programa els proposava participar després dels actes de la Fira, l’Ofici Solemne i l’espectacle teatral «Vilanova ja té tren» per acabar amb un àpat al Punt Anoia, al Centre d’Innovació Anoia.