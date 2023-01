Els nens i nenes de tercer curs de l’Escola Francesc Platon i Sartí van fer una visita guiada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (l’OAC), la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de Plens, on els va rebre Jesús Naharro, alcalde d’Abrera; Giulia Mirto, regidora d’Educació; i Maria Edo, tècnica municipal. L’alumnat va conèixer el funcionament del consistori i del municipi. En aquesta edició, l’alumnat de les tres escoles d’Abrera van mostrar gran interès tant en temes de sostenibilitat, com d’atenció a les persones grans i a les persones en situació de vulnerabilitat.