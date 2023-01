Aquest diumenge passat, la Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada va portar a Cal Gallifa l’obra musical L’aneguet lleig, un viatge interactiu musical», en el qual infants, pares i avis van omplir. L’obra narra la història que ja tothom coneix, però aquest cop viatja per diferents països i es troba amb diferents ocells, que ajuden a l’aneguet a trobar una família que l’estimi tal com és. Diferents ocells com una cigonya a França; un corb, que no era tan bo, fins a arribar a la Xina, farà que l’aneguet tingui un viatge ple d’aventures i on finalment troba la seva família i el seu amor.