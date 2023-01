La Casa Lluvià acull l’exposició «Deixar-nos fluir», que es pot visitar fins a l’11 de febrer. Es tracta d’una mostra de manualitats i treballs artístics elaborats per cinc persones usuàries del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS Bages), integrat a la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia. L’exposició sorgeix d’una iniciativa compartida entre professionals i usuaris del CAS Bages. «Deixar-nos fluir» és una oportunitat per mostrar a l’exterior allò més íntim i personal, compartir-ho, connectar amb la resta de societat i trencar amb l’estigma de l’addicció, tot posant en valor les seves creacions a partir de l’art. L’exposició pretén compartir les creacions de cinc persones del territori que han passat per històries de patiment i que, a través de la pintura, la maqueteria, la modelació de fusta i el reciclatge de materials, han pogut canalitzar-lo i generar bellesa.