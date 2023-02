La Fundació Camins de l’Escola Pia d’Igualada va presentar el seu projecte en un acte organitzat per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA). Mariona Ferreres i Aniol Noguera van explicar la tasca educativa que duen a terme amb joves estudiants en situació de vulnerabilitat. «La Peça», l’espai de trobada dirigit per monitors voluntaris, té la funció d’acompanyar aquests nois i noies en el reforç escolar, però també com espai de socialització i d’acompanyament d’aquests joves en el lleure i en el seu creixement personal.