El diumenge, dia 12, es durà a terme La cursa dels llebrers de Galgos112, a Sant Fruitós de Bages. La sortida serà a les 9 del matí des del parc del Bosquet. Hi haurà dues modalitats: una caminada i una canicròs, amb 7,17 quilòmetres cadascun. La inscripció inclou: samarreta, bossa amb obsequis, esmorzar (botifarrada o vegà), assegurança, servei d’ambulància i opció a participar en una vintena de sorteigs. També, hi haurà diversos estands i activitats relacionades amb el món del gos. Durant la jornada es recolliran aliments, accessoris i medicaments per a Seproan Sallent i Niu de Petjades. Inscripcions a www.cursadelsllebrers.cronosports.com (caminada, 13 euros; canicròs, 18 euros). Informació a les xarxes socials @cursagalgos112.