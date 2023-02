La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) va acollir els dies 26 i 27 de gener, la primera de les fases locals classificatòries de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2023 de la Xarxa Vives d’Universitats. En aquesta edició hi van participar deu centres docents del Bages, el Vallès Oriental, el Berguedà i Osona. L’equip guanyador va ser el de l’Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages, mentre que l’equip de l’institut Jaume Callís de Vic va resultar finalista. Durant dos dies, desenes d’estudiants van participar en aquesta competició d’oratòria, que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular. Enguany, els estudiants van debatre sobre la qüestió següent: «Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?». Un tema polèmic i d’actualitat on van haver de defensar tant la posició a favor com la posició en contra.