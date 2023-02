La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i Avinent Group, experta en fabricació i distribució de solucions innovadores en el camp mèdic, han signat un conveni per fomentar accions conjuntes en els àmbits de la formació, la recerca i la transferència de coneixement.

En el marc de l’acord entre la UPC i Avinent Group, es desenvoluparan projectes conjunts per promoure activitats de formació en els estudis de grau, màster i doctorat de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), com ara la realització de pràctiques d’estudiants i de treballs de fi de grau i de màster, així com la participació en doctorats industrials i en accions per fomentar vocacions cientificotècniques.

D’altra banda, es fomentaran projectes conjunts de recerca i innovació, i altres activitats d’àmbit institucional. El conveni l’han signat el rector de la UPC, Daniel Crespo, i el CEO d’Avinent, Albert Giralt, a les instal·lacions de l’empresa, a Santpedor. També hi han estat presents el director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), Pere Palà, i la directora de Recerca i Regulatori d’Avinent, Anna Corina, entre d’altres representants institucionals d’ambdues entitats.

Després de la signatura es va dut a terme una visita a les noves instal·lacions de l’empresa, inaugurada fa uns mesos.