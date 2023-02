L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’Associació de Pensionistes i Jubilats. La rúbrica va anar a càrrec de l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i del president de l’entitat, Pedro Amor, i també hi va ser present la regidora de la Gent Gran, Laura Pavón. El conveni formalitza la col·laboració i cooperació entre ambdues parts per a fomentar les activitats d’interès cultural i social adreçades al col·lectiu de la gent gran. En aquest marc estan incloses activitats com la festa del soci, el ball de Carnaval, les caminades saludables que es fan en col·laboració amb el CAP, entre altres.