Sant Joan de Vilatorrada inicia, un any més, el Cicle de Passejades per a la Gent Gran impulsat per la Diputació de Barcelona. La primera sortida serà dimecres, 22 de febrer, en la qual el poble bagenc serà l’amfitrió.

El recorregut s’iniciarà a Cal Gallifa i es dirigirà fins a Mas Llobet. Tot seguit, passarà per sota la muntanya de Collbaix tot vorejant el turó. Es baixarà cap a Santa Marta per vorejar el Mas Vilatorrada. El recorregut serà de 8 quilòmetres i un desnivell de 150 metres. Les persones interessades poden inscriure’s a www.inscripcions.cat El 9 de març es visitarà Canyelles i el 12 d’abril, Centelles.