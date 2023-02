El Museu Comarcal de Berga i el Museu del F.C. Barcelona han establert un acord de col·laboració per treballar en l’exposició sobre el 50è aniversari de la Penya Blau i Grana de Berga, que es portarà a terme a la primavera al museu berguedà. La setmana passada es va fer una reunió a Barcelona per concretar diferents aspectes sobre els elements que formaran part de la mostra, com per exemple les peces que el Museu del FC Barcelona cedirà per tal que siguin exposades a la capital berguedana. La trobada va comptar amb la participació de representants del museu de l’entitat blaugrana, així com del consistori berguedà i els comissaris de l’exposició: Jordi Penas, Jaume Feliu, Ivan Sànchez, Alba Perarnau, Toni Malé i Martí Picas.