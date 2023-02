L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va visitar ahir Joaquima March Perramon, nascuda el 10 de febrer del 1923, a Manresa, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori per commemorar el seu centenari. L’homenatge es va celebrar al carrer Nou de Santa Clara, a les Escodines, on ha residit tota la vida, en un acte que ha tingut la presència de familiars que l’han felicitada pels seus cent anys. Joaquima és vídua i va tenir un fill. A banda de Manresa, també té familiars a Alguaire (Lleida). Va treballar en un petit taller que fabricava peces per a l’empresa Seat. També, a l’empresa Pirelli, on tallava cobertes dels pneumàtics.