L’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut d’Auro, de Santpedor, ha començat aquest mes uns tallers de sexoafectivitat, organitzats per l’Ajuntament de Santpedor amb la col·laboració del centre. Tenen per objectiu educar en el respecte cap a la diversitat, amb perspectiva de gènere i des d’una vessant psicològica i relacional. Està previst que en total es facin quatre tallers, que donaran especial èmfasi al consentiment i consens a l’hora de tenir relacions sexuals, trencar tabús i aprendre a relacionar-se de manera sana. Els tallers, impartits per Equip Alastrué, pretenen donar eines al jovent per a relacionar-se amb respecte i prevenir conductes inadequades.