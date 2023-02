L’Ajuntament de Castellví de Rosanes va fer la tradicional recepció al primer nadó nascut al municipi durant l’any en curs i a la seva família per entregar-los un obsequi commemoratiu d’aquesta efemèride i felicitar-los pel naixement. El primer nadó del 2023 a Castellví va ser la Gala Bolaño Aguilar, que va néixer el passat 11 de gener, i que va visitar l’Ajuntament acompanyada de la seva mare i del seu pare. La família va ser rebuda per l’alcalde, Adrià Camino, i la regidora de Joventut i gent gran, Teresa Mínguez, que van obsequiar-los amb una cistella de productes per a la cura dels nadons i amb un diploma que acredita la Gala com el primer infant nascut a Castellví el 2023.