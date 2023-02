UManresa–FUB i el Banc de Sang i Teixits han organitzat per dijous, una campanya de donació de sang adreçada a la comunitat universitària. La campanya, coordinada des del programa Universitat Saludable, demostra el compromís de la Universitat amb la promoció de la donació de sang, tenint en compte que quatre dels sis graus universitaris que imparteix són de l’àmbit de les ciències de la salut. A més, vol servir per fer promoció entre les persones joves i, en aquesta ocasió, per fer captació de donants de medul·la òssia. La donació de sang es podrà fer entre les 9 h i les 13 h, i de les 15 h i les 19 h a les aules 1 i 5 de l’edifici principal (FUB1). Per poder fer efectiva la donació és imprescindible portar un document identificatiu. Les donacions estaran obertes a qualsevol persona que no tingui vinculació amb la Universitat.