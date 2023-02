Piera va acollir la cloenda de la Formació ORFF Catalunya, una iniciativa dirigida a potenciar l’aprenentatge continuat en llenguatge musical. La trobada es va celebrar a l’auditori Ca la Mestra i a la Sala Teatre Foment i va comptar amb la participació de l’alumnat i del professorat de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà. Quaranta-cinc alumnes i una desena de docents arribats de diversos racons de Catalunya; Galícia; Madrid i Mallorca van assistir a l’esdeveniment. La formació va començar amb una activitat intensiva durant el mes d’agost i amb dues jornades complementàries més. A la jornada hi van participar Aleix Colom, com a professor; i Toni Comaposada i Kiko Valín, com a alumnes.