La parròquia de Santa Maria de Navarcles va tornar a celebrar a l’església del monestir de Sant Benet de Bages, una de les dues misses que anualment pot oficiar-hi, amb motiu de la festivitat de Sant Valentí; l’altra és el juliol, per Sant BeneT. La cerimònia celebrada pel rector Mn. Marcel Nsanzineza, i cantada per la Coral dels Cantaires Navarclins, va comptar amb la presència de fidels navarclins i santfruitosencs, encara que menys que anys anteriors, degut que tant a Navarcles com a Sant Fruitós tenien lloc altres actes com la conferència «Marcel·lí Monrós, una glòria de Navarcles» o la Festa de l’Arròs. -Jaume Grandia