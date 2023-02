Divendres al matí va tenir lloc un nou «Esmorzar de la poda», un esdeveniment que ve organitzant el Mas de la Sala, a Sallent, des de l’any 2017, i que aplega representants dels diferents cellers adherits a la denominació d’origen Pla de Bages,per podar els ceps que es troben a l’entrada d’aquest restaurant. El visitant quan arriba al Mas de la Sala es troba amb una col·lecció de ceps, cadascun d’una varietat diferent i amb la seva placa corresponent, indicant-ne el nom de la varietat i el del celler que l’apadrina. Cada celler té cura del cep al qual apadrina, però es fa de forma col·laborativa, compartint entre tots les seves tècniques i els seus criteris a l’hora d’encarar aquesta feina, de manera que la matinal acaba sent una transfusió de coneixements entre els vinyataires. Com a cloenda, aquest any l’esmorzar ha consistit en un arròs amb arengades, una novetat que pretén reivindicar una tradició pagesa.