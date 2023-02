El Gastrofòrum Joviat és el congrés anual sobre gastronomia, cuina, sala i pastisseria que reuneix a professionals experts i de renom en un intercanvi de coneixements promogut per Joviat Hoteleria i que enguany arriba a la seva 17a edició. L’escola d’hoteleria torna a demostrar el seu poder de convocatòria per al Congrés, que enguany agrupa a més de 15 professionals que explicaran tècniques, faran demostracions i compartiran experiències en el seu negoci per inspirar a l’alumnat de Joviat dels Cicles de Formació de Grau Mitjà de Cuina i Sala, Grau Mitjà de Pastisseria, Forneria i Confiteria; i Grau Superior de Direcció en Cuina. El Campió World Chocolate Masters 2022, Compartir Barcelona o Pavicsa; són alguns dels convidats al Congrés anual que organitza Joviat Hoteleria per als seu alumnat i que tindrà lloc els dies demà i demà passat.