L’empresa bagenca Ingimec Enginyeria ha fet una cessió de material a l’institut Lacetània, que s’utilitzarà per a la la formació dels alumnes que cursen el cicle formatius de grau superior d’automatització i robòtica industrial. Entre el material cedit hi ha relés i contactors, elements de protecció elèctrica, relés de seguretat, autòmats programables, passarel·les de comunicacions, mòduls d’entrades i sortides i de perifèria descentralitzada per autòmats programables i motors elèctrics.