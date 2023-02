El teatre l’Ateneu d’Igualada es va omplir de gom a gom per gaudir del festival de dansa solidari a favor de l’hospital de Sant Joan de Déu per la investigació i tractament del càncer infantil. Més de cent setanta ballarins i ballarines de les escoles de dansa d’Igualada van exhibir les seves coreografies. El moment més emotiu va ser quan Pablo, un nen que va patir leucèmia, va dirigir unes paraules a tots els assistents que van posar la pell de gallina. Al final de l’acte, Pablo va rebre una pilota i una samarreta signada per Leo Messi. També , es va visualitzar un vídeo en el qual el mateix Messi li dirigia unes paraules de suport. La recaptació del festival va superar els 6.500 euros, quantitat que es pot incrementar durant la campanya de micromecenatge que finalitza el 9 de març.