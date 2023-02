Els representants de la Penya Ciclista Bonavista-Collbaix van aconseguir la segona posició per equips en el Campionat d’Espanya de triatló d’hivern que es va disputar a Ansó, a l’Aragó. La prova consistia en 7,5 quilòmetres de cursa a peu pels carrers d’Ansó amb alguns trams sobre neu, 20 quilòmetres en bicicleta pujant fins a l’estació d’esquí de Linza, i finalment 10 quilòmetres d’esquí de fons. La prova va ser guanyada pels defensors dels títols, Enara Oronoz (Saltoki Trikideak) i Pello Osoro (Peñota Dental Alusigma). Els components de la PC Bonavista-Collbaix van aconseguir uns grans resultats tant en l’àmbit individual: Sebastià Catlla en desena posició, Carles Sala, 11é, i Marc Relaño, 19é, com a nivell de clubs, aconseguint un excel·lent subcampionat d’Espanya amb 6:0:04, darrere del Stadium Casablanca Mapei (5:34:57) i davant de l’Estudener Triatlon Europa (6:41:52), demostrant un any més que continua sent un dels millors clubs en triatló d’hivern. En grups d’edat, Eli Pracht de la PC Bonavista-Collbaix va aconseguir la tercera posició 3a posició en el grup GGEE 40-45.