La Penya Ciclista Bonavista va retre un homenatge a Julià Franch pel 50è aniversari del Campionat d’Espanya Junior de Ciclocròs que es va celebrar a Manresa i en el qual es va proclamar campió. Una quarantena de persones es van reunir al parc del Castell, on es va realitzar el circuit de muntanya el 1973, per entregar-li una placa commemorativa de l’esdeveniment i en Xavier Martí, de l’Esport Ciclista Manresà, un pin únic d’aquell any de la Federación Española. Entre els amics i familiars que no es van voler perdre l’efemèride, hi havia representants i socis de la Penya Ciclista Bonavista, i antics companys que van córrer en aquell campionat. Després dels parlaments, tots van recordar moments viscuts amb un petit aperitiu.