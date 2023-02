Amb l’objectiu de millorar l’estil de vida de la ciutadania, contribuir en la millora de la qualitat de l’esport local i facilitar la descoberta del territori proper, l’Ajuntament de Collbató i la Diputació de Barcelona van impulsar diumenge passat una jornada esportiva al voltant de la marxa nòrdica per gaudir en família. Un total de 149 persones van participar i gaudir d’una jornada esportiva i van recórrer emplaçaments emblemàtics com l’Alzina Gran, la Vinya Nova i Can Jorba. Enguany es va dur a terme una recollida d’aliments. A Collbató es van recollir 40 quilos de pasta, 49 quilos de llegums, 31 litres de llet i 30 quilos d’arròs, a més d’altres productes com llaunes de conserves, brou, farina i sucre, que es destinaran al Banc d’Aliments de Collbató.