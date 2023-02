El jurat de la desena edició del concurs de cartells del 8M va escollir l’obra de l’Arxel Lumbreras, un jove de 19 anys de Piera, que va guanyar 300 euros i la satisfacció de veure com el seu cartell ha inspirat la imatge gràfica de les activitats commemoratives del Dia Internacional de les Dones a la Conca d’Òdena. Al concurs de cartells convocat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena enguany s’hi van presentar 23 obres ben diferents. L’obra d’Arxel Lumbreras va guanyar pel seu moviment, pel recorregut històric per èpoques clau en el feminisme, però també per com parla del feminisme reivindicatiu, que alça el puny.